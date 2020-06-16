Ankara Adliyesi'nde duruşmalar başladı, yoğunluk oluştu
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Ankara Adliyesi'nde duruşmalar başladı, yoğunluk oluştu

ANKARA Adliyesi'nde, yeni normalleşme ile birlikte duruşmaların yeniden başlamasıyla birlikte yoğunluk oluştu.

Ankara Adliyesi'nde duruşmalar başladı, yoğunluk oluştu
16.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:55

ANKARA Adliyesi'nde, yeni normalleşme ile birlikte duruşmaların yeniden başlamasıyla birlikte yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralını gözeterek kuyruğa giren vatandaşlar, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

Ankara Adliyesi önünde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyede birçok önlem alındı. Bu kapsamda vatandaşlar, ateşleri ölçülerek içeriye alınırken, belgeleri de kontrol edildi. Maske ve siperlik takan görevlilerin kontrolleri sırasında adliye önünde uzun kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralını gözeterek kuyruğa girenler, bir süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Bu sırada ayakta beklemekten yorulanlar, kaldırım duvarına ve banklara oturdu. Adliye önünde önlem alan polisler de kuyruktaki vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Vatandaşlar, kontrolleri yapılarak içeriye alındı.

'ASİL DAVALILAR DIŞINDA YASAK'Avukat Eyüp Sabri Canpolat, adliyedeki tedbirler hakkında bilgi vererek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avukat Canpolat, "Yaklaşık 100 gündür önemli işler haricinde adliyeler kapalıydı. Şimdi tekrar hizmete açıldı. 20 Temmuz'daki adli tatile kadar bir değişiklik olmazsa da kapıları da açık olacak. Kapılarda bir yoğunluk var. Bunun nedeni de içeride işi olduğuna dair bir vesika olmazsa kapıdan giremeyecek, avukatlar dışında duruşma salonuna eğer davada asil değilse yasak ve içeri maskesiz girmek mümkün değil. Doğru olan da bu, belki daha da artırılması gerekiyor. Koridorlarda kişi sayısı getirilmiş, ortalama her mahkeme için 4 kişi; ama Ankara Adliyesi malumunuz çok büyük, koridor başı 40-50 kişi bir müsaade hakkı var.  Genelde çok kalabalık, inşallah bir aksilik olmaz diye düşünüyorum" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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