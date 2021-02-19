Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adanaspor ve Adana Demirspor'un başarı grafiklerini daha da yükselteceklerine inanıyorum"
19.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:55
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Stadyumu'nun açılışındaki konuşması Adana Stadyumundan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılışına video konferansla canlı bağlanarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Stadyumu'nun açılışındaki konuşması
Adana Stadyumundan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılışına video konferansla canlı bağlanarak konuşma yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı