Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adanaspor ve Adana Demirspor'un başarı grafiklerini daha da yükselteceklerine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Stadyumu'nun açılışındaki konuşması Adana Stadyumundan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılışına video konferansla canlı bağlanarak konuşma yaptı.