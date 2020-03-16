Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda...
Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-2.
16.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:53
Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA