Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda... Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-2.

Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-2 Kaynak: DHA