Ankara ABB konser iddianamesinde kimlerin ismi var?

Soruşturma, belediyenin bu dönemdeki konser ve etkinlik harcamalarının kamu zararına neden olduğu iddiaları üzerine başlatılmıştı. Başsavcılık, aralarında 5'i tutuklu olmak üzere toplam 14 kişi hakkında "zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. Söz konusu iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nca kabul edilerek yargılama sürecinin başlamasına karar verildi.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021–2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konser organizasyonlarıyla ilgili sosyal medya ve haber sitelerinde ortaya atılan "usulsüz harcama" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede önemli bulgulara yer verildi. İddialar üzerine yapılan paylaşımlar ihbar niteliğinde değerlendirilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı.

KAMU ZARARINA YOL AÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

ABB ile Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa koşullarına uygun olmayan ödemeler yapıldığı, bunun sonucunda kamu zararına neden olunduğu öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları ve 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi incelemesine göre, 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin çok üzerinde ödemeler yapıldığı ve bu yolla toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

HAPİS CEZASI TALEPLERİ

İddianamede, ABB'nin eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B., eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk E., eski Daire Başkan Vekili Hüseyin Z., Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal A. ile şirket sahipleri Onur E., Selahattin Ç., Kaan A. ve Sıla E. hakkında "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca, ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Ç., Şube Müdür Vekili Kurtuluş B., şirket sahipleri Arda A., Eren D., Levent E. ve Üstün A. hakkında ise aynı suçtan 18 yıla kadar hapis talebi yer aldı.

TEK FİRMADAN ALIM YASAYA AYKIRI

İddianamede, konser ve sahne hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesi uyarınca tek bir firmadan doğrudan temin edilmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Söz konusu hizmetlerin tekel niteliği taşımadığı, piyasada çok sayıda organizasyon ve prodüksiyon firmasının faaliyet gösterdiği hatırlatılarak bu durumun rekabet, şeffaflık ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık oluşturduğu belirtildi.

TELEFON KAYITLARI VE PARA TRANSFERLERİ

23 Eylül 2025 tarihinde şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği, BTK kayıtlarına göre sanıkların birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduklarının tespit edildiği aktarıldı. Aramalarda ele geçirilen cep telefonlarında konserlerle ilgili çok sayıda WhatsApp yazışması bulundu.

MASAK raporuna göre, Selahattin Ç. ve Onur E.'ye ait şirketler arasında yüksek miktarlarda para transferi gerçekleştirildi. Onur E.'nin firması üzerinden 365 milyon 576 bin 155 lira nakit paranın bankalardan elden çekilerek izinin kaybettirildiği, bu durumun kurum kaynaklarının şahsi çıkar amacıyla kullanıldığını gösterdiği belirtildi.

TOPLAM 154 MİLYON LİRALIK MENFAAT

İddianamede, Hacı Ali B.'nin 2020–2024 yılları arasında ABB Sosyal İşler Dairesi'nde harcama yetkilisi olduğu ve göreve geldikten sonra konser sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığı ifade edildi. Soruşturmaya konu 32 konserin 31'inin Selahattin Ç. ve Onur E.'nin sahip olduğu dört firmaya verildiği, bu firmalara doğrudan temin yöntemiyle 154 milyon 453 bin 221 lira aktarıldığı bildirildi.

Hacı Ali B., ifadesinde konserlerin çoğunu bu firmalara vermesinin nedenini, söz konusu şirketlerin "işlerini düzgün yapmaları" olarak açıkladı.

ZARAR HENÜZ TAHSİL EDİLMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nin 3 Ekim 2025 tarihli yazısında, konunun yargı süreci tamamlandığında ve zarar miktarı netleştiğinde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi. Ancak şu ana kadar belediye kaynaklarından haksız olarak edinilen paranın iadesine yönelik bir tazminatın gerçekleşmediği anlaşıldı.

SANATÇILARIN ALDIĞI ÜCRETLER

Soruşturma sürecinde konser ücretlerinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte bazı sanatçılar da açıklama yaptı. Hadise, kendisine atfedilen 94 milyon lira yerine 20 milyon, Gülşen ise 78 milyon değil 8 milyon lira aldığını belirtti. Kenan Doğulu konserlerinden 13,6 milyon değil 7 milyon lira, Mor ve Ötesi ise 71 milyon TL aldığı yönündeki iddiaların "tamamen uydurma" olduğunu duyurdu.

SÜRECİN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları, MASAK incelemesi ve bilirkişi tespitlerine göre ABB'nin 32 konser hizmet alımı sonucunda 154 milyon 453 bin 221,60 lira kamu zararı oluştu.

23 Eylül 2025'te eski belediye yöneticileri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu gelişmeler ışığında, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarına ilişkin yargılama sürecini başlattı.