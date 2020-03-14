ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin...
ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin 493 kişi yakalandı.
14.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:53
ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin 493 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin...