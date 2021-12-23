"Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL... - Haberler
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"Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

"Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

ANKARA (İHA) - "Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi." - ANKARA

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