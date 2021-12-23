"Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL...
"Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
ANKARA (İHA) - "Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi." - ANKARA
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