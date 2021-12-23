"Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL...

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminata mahkum oldu

2021'de en çok konuşulan parti liderleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede olduğu listede Akşener, Bahçeli'yi solladı