Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)

23.01.2020 08:15 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:15

YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA