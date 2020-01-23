Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)
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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)

YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUNAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu.

23.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 07:58
Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)

YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " ilçemizde aralıklarla 2 oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA
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