Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)
YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUNAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu.
23.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 07:58
YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA