Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (2)
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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (2)

VALİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIRAnkara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

23.01.2020 07:37 | Son Güncelleme: 23.01.2020 07:37
Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (2)

VALİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR

'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından , sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şahin, ekiplerin detaylı incelemeler için saha çalışmalarına başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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