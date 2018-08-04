Ankara 19 Mayıs Stadı'na Kazma Vuruldu

Yıkımı yılan hikayesine dönen tarihi Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda söküm işlemleri başladı.

Stattaki çalışmada ilk olarak VIP tribünü tarafındaki koltuklar sökülmeye başlandı. Koltuklar kaynaklarla kesilerek tribünlerden ayrılırken, maraton tribünündeki iki adet çatıda yıkım işlemine geçildi.

YIKIM VE HAFRİYATIN KALDIRILMASI 3-4 AY SÜRECEK

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) basın tribünündeki locaların da camları ve duvarları yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında stat zemininde sulama işleminin devam ettiği görüldü. Zeminin toplanarak başka bir yerde kullanılması planlanıyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılması 3-4 ay sürecek.