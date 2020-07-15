ANKARA 15 Temmuz şehitleri, 'Demokrasi Şehitliği'nde anıldı
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ANKARA 15 Temmuz şehitleri, 'Demokrasi Şehitliği'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, 'Demokrasi Şehitliği'nde anıldıANKARA'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde şehit olanlar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

ANKARA 15 Temmuz şehitleri, 'Demokrasi Şehitliği'nde anıldı
15.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:22

15 Temmuz şehitleri, 'Demokrasi Şehitliği'nde anıldı

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde şehit olanlar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında, Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene TBMM Başkanı Şentop, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve şehit yakınları katıldı. İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Şentop ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehitlerin yakınlarına taziyede bulundu.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehitlik ziyaretleri devam etti. Şehitliği ziyaret eden aileler, Türk bayrakları asılı kabirlerin başında dua etti. Mezarlara çiçek bırakan aileler, şehitliği karanfillerle süsledi. AK Parti genel merkezi önünde tankın üzerinde şehit olan damadı Emin Güner'in mezarını ziyaret eden Ahmet Erdem, "Bugün bir şey olursa memleket için biz de hazırız. İnsan, vatanına milletine bu kadar hain olamaz. Acılarımızın tarifi yok. Torunum her gece sabahlara kadar 'baba', 'baba' diye ağlıyor. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

Şehit Fazıl Gürs'ün babası Zafer Gürs ise oğlunun 15 Temmuz gecesi dünürüyle beraber Genelkurmay Başkanlığı önünde tanktan açılan ateşle şehit olduğunu söyleyerek, "Allah bizi bu duruma düşürenleri kahretsin. Evlat acısıyla bizi baş başa bıraktılar. 4 senedir nasıl yaşıyoruz bilemiyoruz. Onlara ne ceza verirseler içimiz soğumaz. Vatan sağolsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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