ANKARA 147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi
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ANKARA 147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi

147 milyon ders kitabı, okullara gönderildiMİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kitaplarının haziran ayı itibarıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğini açıkladı.

30.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:09

147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kitaplarının haziran ayı itibarıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğini açıkladı. Çolak, Haziran ayının 20'sinden sonra kitaplar okullarımıza gönderilmiş durumda. 147 milyon kitabı 18 milyon öğrenciye hazır hale getirdik dedi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, yeni eğitim- öğretim yılındaki ders kitaplarıyla ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. 2003- 2004 döneminden beri öğrencilere ücretsiz verilen ders kitaplarının ilk defa bu yıl haziran ayı içinde dağıtılmaya başlandığını belirten Çolak, 147 milyon kitabı, 18 milyon öğrenciye hazır hale getirdik. Bu sadece resmi okullarımıza değil, özel okullarımıza da bu kitaplardan veriyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerimize kitaplarımız hazır vaziyette. Pandemi döneminde biz bu konuda gerekli hassasiyeti de gösterdik. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek MEB olarak bu konuda biz gerekli itinayı teyakkuzu da göstermek suretiyle hiçbir aksamaya meydan vermeden haziran ayı itibarıyla tarihinde ilk sefer, haziran ayı içinde kitaplarımız çocuklarımızın masasında hazır vaziyette bulunmakta. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim döneminin de başarılı geçmesini diliyorum diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR 3,5 MİLYAR DERS KİTABI DAĞITILDI'

Geçmiş yıllarda ders kitapları ihale sürecinin mayıs- haziran aylarında yapıldığını hatırlatan Çolak, Bu sene sayın bakanımız süreci öne çekti. Ocak ve şubat aylarında ihale süreci gerçekleştirildi. Baskı süreciyle beraber tamamlandı. Haziran ayının 20'sinden sonra kitaplar okullarımıza gönderilmiş durumda. Şu anda Anadolu'nun bütün sathına kitaplar gönderildi. Şu an kitaplarımız yüzde 85 oranında tamamlanmış durumda dedi.

Yeni nesilden, kitapların okul açıldığında sıralarında hazır olmasının kıymetini bilmesini isteyen Çolak, Bunun gerek ihale hazırlık süreci gerek ihale gerek sözleşme süreci çok büyük meşakkatleri barındırıyor. Hakikaten çok önemli bir hizmet. 18 yılda toplam takriben 3- 3,5 milyar civarı kitap ücretsiz dağıtıldı diye konuştu.

ANKARA 147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi

Kaynak: DHA

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