ANKA ve AKSUNGUR'un görüntüleri nefes kesti

ANKARA - Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretilen yerli İnsansız Hava Araçları ANKA ve AKSUNGUR görevlerini yerine getirirken ilk kez havadan profesyonel bir şekilde kayda alındı.

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından, geliştirilen ve üretilen yerli İnsansız Hava Araçları ANKA ve AKSUNGUR görevlerini icra ederken ilk kez havada profesyonel bir şekilde kaydedildi. Türkiye'nin gökyüzündeki gözleri olan ANKA ve AKSUNGUR uzun süreli uçuşlar ile ülkenin güvenliğinin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini aralıksız sürdürüyor.

24 metre kanat açıklığı ve 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çeken yerli ve milli İHA AKSUNGUR, yaptığı uçuşlarla havada kalış rekoru kırıyor. AKSUNGUR'un mavi vatanda da etkin rol alması öngörülüyor. AKSUNGUR, 40 bin fite kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet turbo şarjlı dizel PD-170 motoruna da sahip. İlk uçuşunu 2019 yılında gerçekleştiren AKSUNGUR, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayarak, sahadaki uçuş süresi bin saati geride bıraktı.

ANKA İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme, hedef, teşhis ve tespit ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş yerli İnsansız Hava Aracı. ANKA İHA, gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik olarak TUSAŞ tarafından geliştirildi. ANKA, 200 kilogram faydalı yük kapasitesi ile 30 bin fit irtifa ve 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahip.