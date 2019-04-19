Anka, Uyku Bozukluklarına Dikkat Çekti

Gaziantep Özel Anka Hastanesi tarafından uyku bozukluklarına dikkat çekmek için açılan stant yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi tarafından Gaziantep'te bir alışveriş merkezinde stant açıldı. Uyku bozukluklarına dikkat çekmek için açılan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret edenlere, alanında uzman sağlık personelleri tarafından uyku bozuklukları anlatıldı. Uyku bozukluklarının, uyku laboratuvarında yapılanın testlerle belirlenerek tedavi edilebildiğine dikkat çeken sağlık personelleri ziyaretçilere uyku hastalıklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler ve broşürler verdi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, günlük aktivite ve sosyal yaşantıyı bozan uyku problemlerinin tedavi edilmediği takdirde, yaşam kalitesini ve süresini düşüren önemli hastalıklara zemin hazırladığını dile getirerek, "Yeterli ve düzenli uyku, ruh ve beden sağlığı için çok önemli. Yeteri kadar uyumama ya da uyku düzenindeki bozukluklar; beyin fonksiyonlarından bağışıklık sistemine, kalp sağlığından kan şekeri düzeyine kadar vücudu her açıdan olumsuz etkiliyor" dedi.

Anka'daki uyku laboratuvarı uyku problemi olan hastalara hizmet veriyor

Uzman Dr. Belgin İkidağ, Özel Gaziantep Anka Hastanesine uyku rahatsızlığı şikayeti ile başvuran hastaların önce şikayetlerine göre tetkikler yapılarak ayrıntılı olarak değerlendirildiğini poliklinik takibinin ardından tam teşhis için uyku laboratuvarına alındığını belirterek, "Uyku laboratuvarında hastaya uykuya dalmadan önce beyin dalgaları, kalp hızı ve kas aktivasyonunun takibi için elektrotlar; nefes alışverişini, horlamasını, kan oksijen seviyesi ile nabzını takip etmek için cihazlar takıyoruz. Daha sonra herhangi bir ilaç vermeden hastanın kendini rahat hissederek, uykuya dalmasını sağlıyoruz. Vücuda bağlanan elektrotlarda hiçbir şekilde elektrik akımı yok, tersine hastanın vücudundaki doğal elektrik, gelişmiş cihazlarla kayıt ediliyor. Uyku testi, hastalığın tespiti ve tedavisi sürecinde en önemli aşama. Uyku testini yaptırabilmek için hastaların bir gece uyku odasında kalmaları gerekiyor. 'Polisomnografi' denilen uyku testi beyin dalgaları, göz hareketleri, ağız ve burundan hava akımı, horlama, kalp hızı, bacak hareketleri ve oksijen seviyelerinin ölçümü esasına dayanıyor. Yani bu test ile tüm gece boyunca beyin aktivitesi ve solunumsal olayları kaydediliyor. Test sırasında vücuttan alınan sinyallerle uyku süresince solunumun ne kadar süre ile durduğuna, durduğunda oksijen değerlerinin ve kalp hızının nasıl etkilendiği ve derin uykuya dalınıp dalınmadığı gibi parametrelere bakılıyor. Hasta ertesi gün, günlük hayatına devam edebiliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA