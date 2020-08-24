ANKA teslimatları hız kesmeden devam ediyor Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), insansız hava aracı (İHA) teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), insansız hava aracı (İHA) teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Halihazırda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın deniz üzeri anlık hedef tespit, teşhis, takip ve imha kabiliyetlerini artıran ANKA'nın, yeni bir teslimatı daha tamamlandı.

Operatif İHA Tedarik Projesi kapsamında başarı ile kabul testleri yapılan 4'üncü Anka Hava Aracı yeni kabiliyetler ile birlikte teslim edildi. Deniz üstü ve kara hedeflerinin uzaktan tespiti ve teşhisini, hareketli hedeflerin tespitini ve takibini yapabilen, menzili artırılmış SARPER +, SAR/ ISAR/ Deniz Arama Radarı (Sentetik Açıklıklı Radar) ilk defa ANKA hava aracı üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine sunulmuş oldu.

Ayrıca yine ilk kez İHA'ya entegre Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS: Automatic Identification System) yeteneği sayesinde yüzlerce mil mesafedeki tüm deniz üstü unsurlarının kimlik bilgilerinin tespit yeteneği kazandırılan ANKA'lar, tüm radar, görüntü ve otomatik tanımlama sistemi istihbarat bilgilerini anlık olarak Komuta Merkezlerine iletilebiliyor.

Daha önce teslim edilen 3 ANKA hava aracının da yine TUSAŞ tarafından Otomatik Tanımlama Sistemi ile modifikasyonları bu teslimatla birlikte yapılırken, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen 2'si SAR ve EO/IR kameralı toplam 4 adet ANKA, Doğu Akdeniz'den Kuzey Ege'ye Türkiye'nin tüm deniz sınırlarında 7/24 keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA