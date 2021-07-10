Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor!

Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor!

Düzenlediği turnuvalarla gündeme gelen Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor. Eğer sen de Ankara'da yaşıyorsan ve OFFLINE bir VALORANT turnuvası arıyorsan doğru haberdesin! Summer Events VALORANT turnuvasına dair tüm detaylar haberimizde.

Ülkemizde pandeminin yavaş yavaş bitiş sürecine geçmesiyle turnuvalar düzenlenmeye başlıyor. Anka Gaming Center'da düzenlenecek turnuva 10 Temmuz yani yarın saat 11.00'de başlıyor. Peki ya turnuvaya ait diğer detayları öğrenmeye ne dersin?

Turnuvaya Katılım ve Diğer Detaylar

Turnuva Formatı: 5v5

Turnuva Tarihi: 10 Temmuz 2021/ 11.00

Turnuva Katılım Ücreti: 100 TL (Oyuncu başına 20 TL)

Turnuvaya Kayıt Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 8-10 Temmuz

Maksimum Takım Sayısı: 16

Format: Tekli Eleme (BO1)

Turnuva Ödülleri

takım ödül havuzunun %50'si

takım ödül havuzunun %25'i

takım bir sonraki ay yapılacak olan turnuvaya ücretsiz katılım hakkı

Turnuvaya Ait Diğer Detaylar

Turnuva Anka Espor Merkezinde Sosyal Mesafe kural ve tedbirlerine uygun olarak offline şekilde yapılacaktır.

Turnuva yöneticilerine ve/veya karşı takımdaki herhangi bir oyuncuya hakaret ve küfür içerikli davranışlarda bulunan oyuncular diskalifiye edilir. Turnuvadan diskalifiye olan oyuncu turnuva ile ilgili hiçbir hak iddia edemez.

Her oyuncu kayıtlarda belirtilen kendi oyun hesabı ile oynamak zorundadır.

Turnuvaya kayıt ve diğer detaylar için tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileriz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Çin, teknoloji bağımlısı çocuklar için harekete geçti! Çok sayıda oyunda yüz tanıma sistemi devreye giriyor
Çin, teknoloji bağımlısı çocuklar için harekete geçti! Çok sayıda oyunda yüz tanıma sistemi devreye giriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Selin Şekerci İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 00:47:11. #1.14#

title