Anka'dan sokak hayvanlarına destek

20.09.2019 10:18

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, hastanenin yemekhanesinde artan yemeklerle sokak hayvanlarının beslenebilmesi için Canlı Hayatını İyileştirme Derneği ile iş birliği içinde hareket ediyor. Hastane hizmete girdiği günden bu yana artan yemekler bir kapta toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.



Her alanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Gaziantep Özel Anka Hastanesi, sokakta yaşayan hayvanlara destek olmak amacıyla Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ile el ele verdi. Hastanenin yemekhanesinde artan ve yemek sonrası tabaklarda kalan yemek artıkları peçete ile kürdanlardan ayrılarak hijyenik kaplara konuluyor ve sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) teslim ediliyor. Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yetkilileri tarafından alınan yemek artıkları da sokak hayvanlarının beslenmesi için Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşturulan beslenme alanlarına bırakılıyor.



Hayvan dostu hastanenin yaptıkları bununla da sınırlı değil. Hastane çevresindeki sokak hayvanları için belirli yerlere mama ve su bırakılırken, zaman zaman hastane önünde yatan sokak köpeklerinin geceleri üşümemeleri için yerlere battaniye seriliyor.



Gaziantep Özel Anka Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarına göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür eden CAHİDE Başkanı Gamze Aşnük," Gaziantep Özel Anka Hastanesi bu hareketi ile örnek bir davranışa imza atmıştır. Tüm canlıların yaşam hakkı var. CAHİDE olarak yıllardır sokakta yaşayan can dostlarımızın tedavi, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını bir elin parmağını geçmeyecek sayıdaki gönüllümüzün desteği ile karşılamaya çalışıyoruz. Daha fazla cana ulaşabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Gaziantep Özel Anka Hastanesi can dostlarımızı beslememiz için yemek artıklarını veriyor. Kendilerine dostlarımız adına çok teşekkür ediyor ve böyle duyarlı kurumların artmasını arzu ediyoruz. Hayvanların daha iyi koşullara kavuşturulması için tüm duyarlı insanların desteğini bekliyoruz"dedi.



Sokak hayvanlarının özellikle kış koşullarda beslenmede büyük sorun yaşadıkları ve çok sayıda hayvanın bu nedenle hayatını kaybettiğinin bilindiğini belirten Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, bu süreçte hem sokak hayvanları hem de barınaktaki dostlarımıza küçük de olsa katkı sağlayabileceğimiz düşüncesiyle hizmete girdiğimiz günden bu yana hayvanların beslenmesi için yemek artıklarımızı CAHİDE'ye veriyoruz. Hayvan dostu olan personellerimiz, yemek artıklarını bırakırken peçete, kürdan gibi hayvanlara zarar verecek küçük şeylere dahi dikkat ediyor. Tonlarca yemek çöpe gideceğine herkes bu konuda duyarlı olsa hem can dostlarımızın karnı doyar hem de çevre korunmuş olur "diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA