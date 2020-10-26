ANKA'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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ANKA'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

26.10.2020 10:22 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:26
ANKA'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türk ulusunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak aydınlığın, uygarlığın, laikliğin, barışın ve hukukun temeli olan Cumhuriyet'e sahip çıkmanın hepimizin en büyük sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türk ulusunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak aydınlığın, uygarlığın, laikliğin, barışın ve hukukun temeli olan Cumhuriyet'e sahip çıkmanın hepimizin en büyük sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Cumhuriyet bayramını kutlayarak, "Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen gösterdiği kahramanlığın eseridir. Azim ve irade ile zafere ulaştığımız Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan güçlü Cumhuriyet, 97 yıldır milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin simgesi ve topraklarımızın bölünemeyeceğinin göstergesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet sadece bir yönetimin biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Cumhuriyetin büyük kazanımlarını bir kez daha hatırladığımız bugün, ülkemizi korumak, devraldığımız bayrağımızı yere düşürmeden, gelecek kuşaklara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Türk Milletinin, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışacağına, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacağına şüphe yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm kahramanları rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. 97 yıldır milletimizin önünü aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

ANKA'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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