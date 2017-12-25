Anka'dan Borsa Üyelerine İndirimli Sağlık Hizmeti

Özel Gaziantep Anka Hastanesi ile Nizip Ticaret Borsası arasında imzalanan sağlık hizmetleri protokolü ile borsaya kayıtlı üyeler ve onların birinci dereceden akrabaları hastana sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek.



Gaziantep'in yanı sıra çevre illerin de sağlık ihtiyacına cevap veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi, kaliteli sağlık hizmetinden herkesin yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce birçok kurum ve kuruluş ile iş birliği yapan Özel Gaziantep Anka Hastanesi, Nizip Ticaret Borsası ile de sağlık hizmetleri protokolü imzaladı. Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eray Ölçal ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi yetkilileri tarafından imzalanan protokol ile Nizip Ticaret Borsası'na kayıtlı üyeler ile onların eş, çocuk, anne ve babaları Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetinden yüzde 25 indirimli olarak yararlanabilecekler. İmza protokolünün ardından konuşan Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eray Ölçal, "Modern, teknolojik alt yapısı ve uzman hekim kadrosuyla sağlık ihtiyaçlarının tümüne en iyi şekilde cevap verecek kapasitede olan bir hastane ile anlaşma yapmanın mutluluğu içindeyiz. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinden oda üyelerimiz ve onların bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden yakınlarının indirimli olarak faydalanabilmesi için bu protokolü imzaladık. Üyelerimiz ve onların yakınları bundan böyle Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nden özel imkanlarla hizmet alacaklardır. Bu imkanı bize sağlayan hastane yönetimine ve bu konuda bize büyük destek veren Genel Cerrah Op. Dr. İlker Pala'ya teşekkür ederiz" dedi.



Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ise "Kaliteli sağlık hizmeti almak herkesin hakkı. Bu nedenle Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak kurumsal anlaşmalara büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar imzaladığımız sağlık anlaşmalarına, Nizip Ticaret Borsası ile imzalamış olduğumuz protokol ile bir yenisini daha ekledik. Sağlık anlaşmaları çerçevesinde hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP