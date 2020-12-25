ANKA'dan 25 Aralık mesajı
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ANKA'dan 25 Aralık mesajı

25.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:12
ANKA'dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, "Antep halkının hiçbir yerden destek almadan, şehri düşman işgalinden kurtararak kazandığı zaferin 99'uncu yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, "Antep halkının hiçbir yerden destek almadan, şehri düşman işgalinden kurtararak kazandığı zaferin 99'uncu yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Sofuoğlu açıklamasında Antep savunmasının eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirerek, "Antep Savunması eşsiz kahramanlığı ile hem kendini hem de Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran halkın şanlı zaferidir. Gaziantep,11 ay süren savaşta eşsiz bir savunma sergileyerek kahramanlığını ve cesaretini bütün dünyaya göstermiş örnek bir şehirdir. Açlık ve yokluğa rağmen işgal güçlerine karşı 6 bin 317 şehit verme pahasına vatanını teslim etmeyen kahramanlarımız, bize bu güzel şehri ve unutulmaz şanlı onurlu mirası bıraktılar. Atalarımızın kurtuluş savaşında vermiş olduğu mücadele Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından da, "Ben Antepliler'in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, Türkiye'yi de kurtardılar" sözleriyle takdir edilmiştir. Bizlere emanet edilen bu mirasın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması hepimizin en önemli görevidir. Gazi unvanını şerefle taşıyan şehrimizde, Gaziantepli olmanın verdiği gururla tüm hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyorum. Başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan savunmasında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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