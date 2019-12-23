ANKA'dan 25 Aralık mesajı

23.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:39

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun haklı gururunu 98. kez yaşadıklarını belirterek, "Tüm dünyaya örnek olan bu eşsiz mücadelenin zaferini kutladığımız bu özel günde, şehrimizin aynı ruhu aynı heyecanı taşıdığını hissetmek bizler için büyük erdem. Birlik, beraberliğimizin milli mücadeledeki heyecanla sürmesini temenni ediyorum" dedi.



Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Sofuoğlu açıklamasında şunları söyledi:



"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Ulusal Kurtuluş Savaşı'na ortak olan Gaziantep'in yaşadığı onuru bir kez daha kalbimizde hissediyoruz. Atatürk'ün 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sözü Antep'te büyük yankı bulmuştur. Bu şehir halkı, milli mücadelede ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve beraberliği için, mahalli örgütlenmesini sağlayarak eşsiz bir mücadele örneği sergilemiş, büyük bir destana imza atmıştır. Açlık ve yokluğa rağmen ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan Antep halkı, Türk Milletinin esir edilemeyeceğini de tüm dünyaya göstermiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen 11 ay boyunca bu bayrak altında özgürce yaşayabilmemiz için kendi hayatlarını hiç düşünmeden feda eden atalarımıza çok şey borçluyuz. Yıllar önce bize emsalsiz bir şehir bırakan ecdadımıza layık olabilmek tek gayemizdir. Bu destanın hangi imkan ve şartlarda yazıldığını unutmamalıyız. Gelecek kuşaklara cumhuriyetin ve bağımsızlığın yokluk içinde fakat çalışkanlıkla, vatan sevgisiyle, bağımsızlığa olan inançla kazanıldığını anlatmamız, bu kutsal emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin Kurtuluş Günü'nü kutluyor, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA