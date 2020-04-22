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ANKA'dan 23 Nisan kutlama mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

22.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:43
ANKA'dan 23 Nisan kutlama mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadığımızı belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, "Ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz" dedi.

Sofuoğlu mesajında, "Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan edişini, bir kez daha gururla kutluyoruz.100 yıl önce ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin özgür yaşama iradesine kast eden güçlere karşı Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği süreçte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk Milletinin azim ve kararı ile bağımsızlığa, millet egemenliğine giden yolda en önemli adımlardan biri atılmış ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda elde ettiğimiz eşsiz zafer sonrasında ise bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'yi, çocuklara armağan ederek, ulusun geleceği olan çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni göstermiştir. Bu armağan aynı zamanda ülkemize karşı bitmeyen bir sorumluluğunun da simgesidir. Bugün, bizim için en önemli görev Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerine sahip olmak, O'nun aziz hatırasını en güzel biçimde yad etmektir. Türk Devleti'ni emanet edeceğimiz Cumhuriyet bekçilerimizin milletini ve yurdunu seven, tarihine sahip çıkan, ulusal değerleri önemseyen nitelikli, aydın düşünceli, insanlara değer veren, her şartta ve her koşulda ülke için sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olarak yetişmesini sağlamak en büyük isteğimizdir" şeklinde konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyadaki çocuklara armağan edilen barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayram olma özelliği taşıdığını dile getiren Sofuoğlu, "Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Milli Egemenliğimizin 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı meydanlarda olmasa da, evimizde coşku ile kutlayacağız. Bu önemli günde çocuklarımıza Büyük Önder Atatürk'ü, Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi, Milli Egemenliğimizi, bağımsızlık ve özgürlüğün önemini bir kez daha anlatacağız. Tüm Türkiye olarak, evlerimizde balkonlarımızdan 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlayacağız. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan savunmasında şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, başta çocuklarımız olmak üzere, tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Milli Egemenliğimizin 100. yılını kutluyorum. "diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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