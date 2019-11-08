ANKA'dan 10 Kasım mesajı

08.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:47

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 10 Kasım dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Kendisi aramızda olmasa da devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye, düşünce ve eserleri ile her zaman bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.



Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 81 yıl önce aramızdan ayrılışının hüznünü yaşarken, O'nu saygı, sevgi, şükran, özlem ve rahmetle bir kez daha anıyoruz. Bizler, 10 Kasımlarda bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, O'nun aydınlık yolundan azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve hürriyet yolunda karşısına çıkan bütün engelleri aşıp, yaptığı devrimlerle ülkemizin çağdaş dünya ülkeleri arasında yer bulmasını sağlamış, verdiği mücadeleyle de tüm mazlum milletlere örnek olmuş büyük bir liderdir. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bağımsızlık savaşı sonrası kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti yüceltmek, daima ileri noktalara taşımak ve evrensel normlara uygun demokrasi ile taçlandırmak, Atatürk'e karşı en büyük görevimizdir. Kendisi aramızda olmasa da, devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye, düşünce ve eserleri ile her zaman bizim yolumuzu aydınlatmaya devam edecek olan Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olmanın gururunu yaşıyor, onu bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA