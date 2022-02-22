ANKA'da yangın söndürme eğitimi verildi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yangın söndürme ekibinde görev alan personellere Gazi Yangın ekipleri tarafından "Yangın Önleme ve Söndürme Eğitimi" verildi.

Gazi Yangın ekipleri tarafından muhtemel yangınları önleme, yangın anında doğru davranma, yangınla mücadele ve söndürme becerilerini kazandırmak amacıyla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yangın söndürme ekibinde görev alan personellere eğitim verildi. Uygulamalı olarak verilen eğitimde meydana gelebilecek yangın türleri, nedenleri, sınıfları, oluşum safhaları, etkenleri ile bina yangın ekiplerinin oluşturulması, ekiplerin görevleri, yangın söndürme cihazlarının kullanılması, bakım ve kontrolleri, yangın anında hareket tarzı, yangına müdahale yöntemleri, yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar, acil eylem planları, yangının çevresel etkileri, yangından korunma giysileri ve teçhizatları hakkında yetkililer tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi, "Çalışanlarımızın yaşanabilecek herhangi bir yangın durumunda olaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi hayati önem arz ediyor. Eğitimlere önem vererek hem iş güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilgilendiriyor hem de gündelik hayatlarında da faydalı olacak bilgiler edinmelerini sağlıyoruz. Eğitimin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Eğitim sonunda yangın söndürme tatbikatı yapıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel