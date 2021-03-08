ANKA'da Kadınlar Günü kutlandı
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ANKA'da Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 18:06 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:11
ANKA'da Kadınlar Günü kutlandı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele gül vererek, tüm kadınların gününü kutladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele gül vererek, tüm kadınların gününü kutladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Başhekim Fırat Dalgıçer, Başhemşire Ayşe Koç, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Genel Koordinatör Ömer Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hastanedeki bütün birimleri gezerek kadın doktor, çalışanlar ve hastanede tedavi gören kadın hasta ve hasta yakınlarına gül takdim etti. Hastane yönetiminin bu duyarlılığı hem hasta hem de hekim ve sağlık çalışanlarının takdirini topladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi çalışanlarının büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, "Bugünü anlamlandıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Sağlık alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarı ve özveri ile çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan kadınlarımıza minnettarız. Ne yazık ki, şiddet olgusu kendini hayatın her alanında gösterirken gerek dünya da gerekse ülkemizde karşımıza en çok kadına yönelik şiddet çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddet, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren çok ciddi insan hakları ihlallerine yol açan ve şiddete maruz kalan kadınlarda hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunları doğuran bir toplumsa sağlık problemidir. Bu olayların artık yaşanmaması ve kadınların şiddet görmediği, topluma önemli katkılar sağlayan kadınlarımızın hak ettikleri şekilde yaşamalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Hastanenin idari kadrosu ile birlikte tüm hasta odalarını ziyaret eden yönetim hastaların sağlık durumunu da sorarak, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

ANKA'da Kadınlar Günü kutlandı
ANKA'da Kadınlar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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