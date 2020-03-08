Anka'da Kadınlar Günü kutlandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Anka'da Kadınlar Günü kutlandı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Gaziantep, 8 Mart, Güncel

Anka'da Kadınlar Günü kutlandı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele çiçek vererek, tüm kadınların gününü kutladı.

08.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:58
Anka'da Kadınlar Günü kutlandı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele çiçek vererek, tüm kadınların gününü kutladı.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ, Kalite Direktörü ve Hasta Hizmetleri Sorumlusu Funda Vural, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hastanedeki bütün birimleri gezerek kadın doktorlara, çalışanlara ve hastanede tedavi gören kadın hasta ve hasta yakınlarına çiçek takdim etti.


Hastane yönetiminin bu davranışı doktor ve hastane personelini mutlu ederken, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topladı. Hastanenin idari kadrosu ile birlikte tüm hasta odalarını ziyaret eden yönetim, hastaların sağlık durumunu da sorarak, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, "Hayatımızın her evresinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bizlere emek veren, karşılıksız sevgi ve şefkat gösteren kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz. Gerek ev hayatımızda gerekse iş hayatımızda çok önemli yere sahip olan kadınlarımızın her zaman baş tacı edilmesi gerekiyor. 8 Mart tarihi de bu önemi bir kez daha anlamamızı sağlıyor" dedi


Gaziantep Özel Anka Hastanesi çalışanlarının büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ ise, "Kadın çalışanımızla birlikte sağlık hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz. Sağlık alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarı ve özveri ile çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan kadınlarımıza minnettarız. Bugünü anlamlandıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor Haber
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haber
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı Haber
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Vladimir Putin Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Levent Can Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor İrfan Can Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Anka'da Kadınlar Günü kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 11:10:33. #1.15#