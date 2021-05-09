ANKA'da anneler Günü kutlaması
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ANKA'da anneler Günü kutlaması

ANKA'da anneler Günü kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde hastane yönetimi yeni doğum yapan, çiçeği burnunda anneleri ziyaret ederek onların Anneler Günü'nü kutladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde hastane yönetimi yeni doğum yapan, çiçeği burnunda anneleri ziyaret ederek onların Anneler Günü'nü kutladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yönetimi Anneler Günü dolayısıyla hastanede yeni doğum yapan anneleri ziyaret etti. Ziyaret korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Ziyarette ayrıca, bu zor dönemde insanların sağlığı için çocuklarını bırakıp görev başına gelen ve görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren sağlık çalışanlarına da teşekkür edildi.

Annelere çiçek vererek onların Anneler Günü'nü kutlayan ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, "Bu özel günde dünyaya yeni gözünü açmış bebekleri ve onları dünyaya getiren, annelik duygusunu tam anlamıyla yaşayan anneleri ziyaret etmek istedik. İlk defa ve tekrar anne olan kadınlarımızın sevinçlerine ortak olduk. Annelik koşulsuz sevgi, şefkat ve fedakarlığa dayanan dünyanın en güzel duygusudur. Evlatlarını dünyaya getiren ve onları büyük bir özveri ve emekle yetiştirip, hayata hazırlayarak insanlığın en kutsal görevlerinden birini yerine getiren annelerimiz için ne yapsak azdır. Sevgi, saygı ve minnet duygusuyla her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek hepimizin en önemli vazifesidir. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi. - GAZİANTEP

ANKA'da anneler Günü kutlaması
ANKA'da anneler Günü kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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