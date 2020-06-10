HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Anıza Direkt Ekimi ile çiftçiler hem üründe hem de mazotta kar edecek

Kayseri'de kuru yem ihtiyacı için uygulanan Anıza Direkt Ekim hasadında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Anıza Direkt Ekim ile tarlalardan 1 yılda 1 buçuk ürün alınacak" dedi.

Anıza Direkt Ekimi ile çiftçiler hem üründe hem de mazotta kar edecek
10.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:33

Kayseri'de kuru yem ihtiyacı için uygulanan Anıza Direkt Ekim hasadında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Anıza Direkt Ekim ile tarlalardan 1 yılda 1 buçuk ürün alınacak" dedi.

Kocasinan ilçesinde bulunan Höbek Mahallesindeki hasat işlemine Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi ve çiftçiler katıldı. Maliyetlerin düşmesi ve 1 yıl içinde iki hasat yapılmasının, Kayseri'yi ilerleyen yıllarda önemli kaba yem üretim merkezi haline getireceğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "İçinde bulunduğumuz arazi Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesinde bulunuyor ve bu alanda Anıza Direkt Ekim mibzeri ile Macar Fiği ekilişi yapıldı. Bugün biçme aşamasındayız ve görüyoruz ki anlattıklarımızı yerine getiren üreticilerimiz gerçekten güzel mahsuller almaya başladılar. Burada hedefimiz geniş alanlarda maliyetlerimizi düşürebilmek. Anıza Direkt Ekim mibzeri ile ekime başladığımız zaman, bu arazide sürüm ve ikileme yapılmadı, kültüvatör çekilmedi. Sadece Anıza Direkt Ekim mibzeri içerisine tohumumuzu ve gübremizi koyduk. Tek seferde iki iş yapıldı ve çıkıldı. Görünen o ki neredeyse sulu bir tarladan aldığımız kadar Macar Fiği bu bölgeden hasat etmiş oluyoruz. Bizim açımızdan önemli olan vatandaşın maliyetlerini düşürebilmek. Bu maliyetler içerisindeki en önemli unsur da tarla içerisindeki sürüm, kültüvatör ve ikileme çalışmalarının azaltılması. Burada da bu faaliyetlerde başarılı olduk. İnşallah aynı tarlada bu sene, Sonbaharda yine sürüm yapmadan Macar Fiğ, arkasından arpa ekilişini yapacağız. Böylece 1 yıl içerisinde neredeyse 1 buçuk ürün gibi düşünecek olursak, hem vatandaşın kendi ekonomisine ciddi katkılar sağlamış olacak hem de arazimizin çok büyük fayda sağlamasını gerçekleştirmiş olacak. Hayvancılığımızın da en önemli girdisi olan kaba yem ihtiyacımızın hızlı bir şekilde kapatılmasını sağlamış olacağız. Biz bununla beraber bakanlığımız ve belediyelerimizle birlikte, Sonbaharda yem bitkisi tohum desteğini bir kısım daha arttırmaya çalışacağız ve bunda da mümkün olduğu kadar Kayseri'nin tüm ilçelerinde Anzıa Direkt Ekim Mibzerlerimiz ile ekim yapacağız ve Kayseri İç Anadolu bölgesindeki en önemli kaba yem üretim merkezlerinden birisi olacaktır" dedi.

12 yılık Çiftçi Emre Sarı da, "Anıza Direk Ekime yaklaşık olarak 3-5 senedir devam ediyoruz. Anıza Direkt Ekim ile bizim en büyük kazancımız, çiftçinin en çok mağdur olduğu mazot konusu. Tarlaya tek seferde ekim yapıyoruz ve sadece hasata geliyoruz. Mazot yönünden oldukça büyük bir kazancımız oluyor. Yaklaşık olarak bir dönümde 5-6 litre karımız oluyor. Ayrıca hayvanların kaba yemini daha öncesinde buradan karşılıyorduk, şimdi piyasaya çalışmaya başladık. Üstelik araştırmalara göre de Fiğ toprağı besleyici, azot bağlayıcı köklerinin olması bizi cezbetti. Çiftçinin yanında olan Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimize de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek Ekonomi
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Ekonomi
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Ekonomi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Mariah Carey Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Anıza Direkt Ekimi ile çiftçiler hem üründe hem de mazotta kar edecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 14:02:17. #1.14#
title