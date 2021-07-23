Anız yangınlarına dikkat

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, vatandaşları son günlerde artan anız yangınları konusunda uyardı.

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, vatandaşları son günlerde artan anız yangınları konusunda uyardı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, anız yangınlarının büyük tehlikelere neden olabileceğini ifade ederek, "Bahçe temizliği amacıyla ateş yakmayınız. Anız yangınları tehlikelidir, Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak çevresine zarar vermektedir. Doğal yaşamdaki canlılara zarar vermektedir. Hava kirliliğine neden olmaktadır. Çevre kirliliğine ve trafik kazalarına neden olmaktadır" dedi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğince yapılan açıklamada, "Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte, anız yangınları tehlikesi başlamış bulunmakta. Anız yangınları henüz biçilmemiş ekinler olmak üzere, çevrede bulunan bağ ve bahçeleri, yerleşim yerlerini ve yangın çıkabilecek bölgeleri tehdit etmektedir. Toprağın ve doğal yetişen bitkilerin verimliliğinde rol oynayan birçok canlı ve endemik yapı, anız yakma nedeniyle yok olmaktadır. Sadece daha kolay çift sürmek için yakılan anız nedeniyle doğa zarar görmektedir. Anız artıkları toprağı soluksuz bırakmakta ve rüzgarla dağıtılmasından dolayı kirliliğe yol açmaktadır. Evrensel felaketler ve yangınlar olmaması için anız yakılmalarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz" denildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı