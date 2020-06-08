Anız yangınları başladı
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Anız yangınları başladı

Adıyaman'da anız yangını bitişikteki ekili araziye sıçramadan söndürüldü.

Anız yangınları başladı
08.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:43

Adıyaman'da anız yangını bitişikteki ekili araziye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yenigüven köyünde meydana geldi. Neden çıktığı bilinmeyen anız yangını biranda büyüdü. Anız yangını bitişikteki ekili araziye sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Üç araç ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, bitişikteki ekili araziye sıçramadan söndürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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