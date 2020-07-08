Anız yangınları 40 canlı türünü etkiliyor
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Anız yangınları 40 canlı türünü etkiliyor

Anız yangınları 40 canlı türünü etkiliyor Yaz ayları ile birlikte ekinlerin biçilmeye başlanmasının ardından anız yangınlarında da artış yaşandı.

08.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:24

Anız yangınları 40 canlı türünü etkiliyor

DİYARBAKIR - Yaz ayları ile birlikte ekinlerin biçilmeye başlanmasının ardından anız yangınlarında da artış yaşandı. Anız yangınları ile ilgili uyarılarda bulunan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bu yangınların 40 canlı türünü etkilediği söyledi.

Yaz aylarıyla birlikte ekinlerin biçilmesinin ardından Türkiye'nin birçok kentinde anız ve orman yangınları baş gösterdi. Çoğu ihmal sonucu olan bazısı da çiftçilerin bilerek oluşturduğu anız yangınlarının 40 canlı türüne zarar verdiği belirlendi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çiftçilerin anızı yakarak tarlayı daha rahat süreceği düşüncesinin yanlış olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Satar, anız yangınlarında en az 40 canlı türünün yok olmasına sebep olabileceğini ve anız yangınlarının sadece canlıları yok etmekle kalmadığını aynı zamanda havanın kalitesine de zarar verdiğini vurguladı.

"Anız yangınları ile toprağın kalitesi azalıyor"

Prof. Dr. Ali Satar, direkt toprağa bakıldığı zaman alanda sanki hiç bir canlının yokmuş gibi görülebileceğini ifade etti. Aslında gözle görülmeyen dahil birçok canlının tarlalarda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Satar, "Anız alanları bunların üreme alanlarıdır. Eğer siz bu canlılara zarar verirseniz, vereceğiniz her bir canlı en az, en az 40 tane canlıyı etkileyeceğini söylüyorum. Neden, çünkü bazı canlılar, bazı canlıların doğal düşmanlarıdır. Eğer siz bunları yok edersiniz, başka zararlı canlıların sayısında büyük bir patlama olduğunu görürsünüz. İşte diyoruz ki çekirge sayılarında artış oldu, kene sayılarında artış oldu. Tarla fareleri sayılarında artış göreceğiz. Şimdi yılanlar çıktı, yılanları öldürüyoruz, anız yangınlarıyla yakacağız. Bu seferde diyeceğiz tarla fareleri arttı. Bir şeyin doğal düşmanını yok edersen tabi ki artacak. Dolayısıyla bizim şunu düşünmemiz lazım, anızları yakarken, burada birçok canlı olduğunu düşüneceğiz. Aslında kendimize ve cebimize çok büyük zarar verdiğimizi düşüneceğiz. Neden, çünkü toprağın kalitesi azalacak. Burada artık bitki olmadığı için yağışlarla erozyonla toprak kaybı olacak, akıp gidecek. Bu toprağın kalitesi düşmüş olacak" dedi.

Anız yangınlarında toprağın kalitesini artıran canlıların da zarar gördüğünü belirten Prof. Dr. Satar, "Dolayısıyla bu anızların yakılmaması lazım. Zaten çok büyük cezaları var. Onların da uygulanması gerekir. Anızı yaktığı zaman çiftçi biraz rahatlık olacağını düşünüyor. Halbuki cebine çok büyük zarar gelecek. Nasıl bir zarar, toprağın kalitesini arttırmak için bu sefer gidecek parasını gübreye verecek. Buradan da zarar etmiş olacak. Anız yangınları sadece canlıları yok etmekle kalmıyor, havayı da kirletiyor, havanın kalitesine de zarar veriyor" diye konuştu.

Anız yangınları 40 canlı türünü etkiliyor

Kaynak: İHA

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