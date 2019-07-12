Anız yangınının neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, anız yangınları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe-Nusaybin karayolunda meydana geldi. Mayınlı alanda çıkan anız yangını sonucu oluşan dumanlar karayolunda görüş mesafesini düşürdü. 62 AR 506 plakalı araç sürücüsü Ali Asker Külancı, dumanların arasından son anda fark ettiği tıra çarpmamak için direksiyonu kırıp refüje çarptı. Bu sırada olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri kazaya müdahale etti. Kazada hafif yaralanan 5 kişi araçtan çıkarılarak yakındaki tesise bırakıldı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, aracın çekici yardımı ile kaldırılması sonucu karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA