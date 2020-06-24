Anız yangınında tonlarca saman kül oldu
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Anız yangınında tonlarca saman kül oldu

Anız yangınında tonlarca saman kül oldu -Tonlarca saman alevlere teslim odu Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde anız yangını sonrası kıvılcımların sıçradığı tonlarca saman kül oldu.

24.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:49

Anız yangınında tonlarca saman kül oldu

-Tonlarca saman alevlere teslim odu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde anız yangını sonrası kıvılcımların sıçradığı tonlarca saman kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Harran ilçe kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir çiftçi, kendisine ait anızı ateşe verdi. Yangında kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle yolun karşısındaki başka bir tarlaya sıçradı. Sıçramayla birlikte tarlada bulunan tonlarca ton saman balyaları, alev alarak kül oldu. Tonlarca samanın küle döndüğü anlar, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anız yangınında tonlarca saman kül oldu

Kaynak: İHA

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