Anız Yangınında Hayvanlar Telef Oldu

Adıyaman'da önceki gün 15 bin dönümlük alanın yakıldığı anız yangınında Güneşli köyünde hayvanlar telef oldu.



Geçtiğimiz günlerde Yarmakaya (Çakal) köyü yakınlarında çıkan ve 15 bin dönümlük alana yayılan yangında Güneşli köyünde Hüseyin Çali'ye ait ahır ve samanlık yandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangının sıçradığı ateş Hüseyin Çali'nin 2 bine yakın saman balyası ile, 1 adet buzağı, birkaç tavuk telef oldu.



Yangında tütün tarlaları, elektrik direkleri de yandı. - ADIYAMAN