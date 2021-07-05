Anız yangınında hayvanlar telef oldu

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anız yangınında hayvanlar telef oldu

Anız yangınında hayvanlar telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu hayvanlar telef oldu.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu hayvanlar telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Beşpınar Bölgesinde bulunan arazilerde anız yangını meydana geldi.

Sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek bölgede bulunan ormanlık alana sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Birçok ağacın yanarak kül olduğu yangın yerinde çok sayıda hayvanda yanarak telef oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Anız yangınında hayvanlar telef oldu
Anız yangınında hayvanlar telef oldu
Anız yangınında hayvanlar telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anız yangınında hayvanlar telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:02:29. #1.16#

title