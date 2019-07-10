Anız yangınına TOMA'lı müdahale
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgede çıkan anız yangınını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgede çıkan anız yangınını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.
İlçenin Suriye sınırına yakın 8 Mart Mahallesi'nde yaklaşık bir dönüm boş arazide anız yangını çıktı.
Yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 TOMA ile de müdahale edildi.
TOMA ve itfaiye ekipleri, anız yangınını 2 saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Kaynak: AA
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