Anız yangınına ilk müdahaleyi ağaç dallarıyla yaptılar
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Anız yangınına ilk müdahaleyi ağaç dallarıyla yaptılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasadı yapılan ekin tarlasındaki anızda yangın çıktı.

Anız yangınına ilk müdahaleyi ağaç dallarıyla yaptılar
23.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:19

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasadı yapılan ekin tarlasındaki anızda yangın çıktı. Birden alevlerin yükseldiği yangına ilk müdahaleyi 2 vatandaş ellerine aldıkları ağaç dallarıyla yaparken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında Kızılağaç turizm bölgesi girişinde bulunan ekin tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasadı yapılan tarlada nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerini bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangına ilk müdahaleyi ise tarlada traktörüyle çalışan bir vatandaş ve Kızılağaç Muhtarı Bayram Özen, ellerine aldıkları ağaç dallarıyla yaptı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini müdahalesi sonucu yolun karşısına sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin, yoldan geçen bir araçtan atılan sigaradan kaynaklı meydana geldiği tahmin ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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