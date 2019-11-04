Anız yangını seraya sıçradı

Anız yangını seraya sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kafaca Mahallesinde mısır tarlasındaki anız yangını bitişiğindeki seraya sıçradı.

04.11.2019 14:02
Anız yangını seraya sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kafaca Mahallesinde mısır tarlasındaki anız yangını bitişiğindeki seraya sıçradı.


Edinilen bilgiye göre, Milas'a bağlı Kafaca Mahallesi ile Epçe Mahalleleri arasında tarım arazisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Tarlada yakılan anızın seraya sıçramasıyla yangın büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Milas Grup Amirliği ekiplerince söndürme çalışmaları yapıldı. Yangına bitişik tarla sahibinin anız yakmasının sebebiyet verdiği anlaşılırken, yangında sera ve çevresindeki malzemeler büyük oranda zarar gördü.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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