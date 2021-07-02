Anız yangını ormanlık alana sıçradı
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Anız yangını ormanlık alana sıçradı

Anız yangını ormanlık alana sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da anız yakılırken alevler ormana sıçradı.

Manisa'da anız yakılırken alevler ormana sıçradı. Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Borlu Mahallesinde bir tarlada anız yangınından rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler orman yangınına dönüştü. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz müdahale ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye amirliği ekipleri de destek oluyor. Yerleşim yerlerine uzak olan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - MANİSA

Anız yangını ormanlık alana sıçradı
Anız yangını ormanlık alana sıçradı
Anız yangını ormanlık alana sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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