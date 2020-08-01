Anız yangını Nizip'te elektrik kesintisine neden oldu
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Anız yangını Nizip'te elektrik kesintisine neden oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan anız yangını ilçenin tamamında elektrik kesintisine neden oldu.

01.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:08

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan anız yangını ilçenin tamamında elektrik kesintisine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dutlu Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide çıkan anız yangını, ilçeye enerji sağlayan ana hatların olduğu alana sıçradı.

Enerji hattının hasar gördüğü yangın nedeniyle ilçenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, TEDAŞ ekipleri ise zarar gören hatta bakım ve onarım çalışması başlattı.

Çalışmaların halen devam ettiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Anız yangını Nizip'te elektrik kesintisine neden oldu

Kaynak: AA

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