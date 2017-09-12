Anız Yangını Nedeniyle 14 Araç Birbirine Girdi: 12 Yaralalı

ESKİŞEHİR'de tarlalardaki anız yangını nedeniyle dumanın kapladığı yolda görüş mesafesi düşünce, 14 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne giden, ve henüz sürücüsü belirlenemeyen TIR, tarlalardaki anız yangını nedeniyle dumanın kapladığı karayolunda önünde giden yolcu otobüsüne çarptı. Aynı yöne giden biri TIR, 12 araç daha kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada, 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan TIR şoförü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu çıkarıldı.



Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



- Eskişehir