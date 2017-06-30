Anız yangını korkuttu



MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki saat arayla çıkan anız yangınlarında yaklaşık 70 dönüm arazideki kuru otlar ve bir ahırdaki 60 balya saman yanarak kül oldu.

İlk yangın Karaçayır mevkiinde mahsülleri kesilen ve anızların bulunduğu arazide çıktı. Yangında 20 dönüm alan yanarken, rüzgarın etkisi ile saman balyalarının bulunduğu dama sıçrayan alevler, 60 balya samanı yaktı. İlk yangından yaklaşık 2 saat sonra ilk yanan sahaya yakın evlerin ve bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu alandaki elektrik trafosunun tellerinin birbirine temas etmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında tarla içinde bulunan evlerin ve trafonun hemen yanında bulunan bir akaryakıt istasyonu söndürülmesi faciayı önledi.

İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları sürüyor