Anız yangını korkuttu
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Anız yangını korkuttu

Adıyaman Marangozcular Sitesi yanında meydana gelen anız yangını paniğe neden oldu.

Anız yangını korkuttu
29.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:39

Adıyaman Marangozcular Sitesi yanında meydana gelen anız yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde bulunan Marangozcular Sitesi yanında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

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