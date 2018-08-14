Anız Yangını Kazaya Neden Oldu
Kadirli ilçesinde anız yangını nedeniyle gittiği yolu göremeyen otomobil sürücüsü aracını yanan tarlaya devirdi.
Kadirli ilçesinde anız yangını nedeniyle gittiği yolu göremeyen otomobil sürücüsü aracını yanan tarlaya devirdi.
Alınan bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye karayolu Kesikkkeli köyü civarında anız yakılması sonucu çıkan duman nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düştü. Bu sırada Cemal Sarıhan idaresindeki 01 VY 139 plakalı otomobil, sürücüsünün yolu görememesi nedeniyle yanan tarlaya devrildi.
Kazada araç sürücüsü Cemal Sarıhan yaralanırken, yanan tarlaya düşen otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarlayı ve otomobili kısa sürede söndürürken, yaralı sürücü ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.