Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi

Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, fabrikaların bulunduğu bölgede çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, fabrikaların bulunduğu bölgede çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler fabrikalara kadar dayanırken, işçiler ise ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi. Bir fabrikanın bahçesi tutuşurken, işçilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü.

Bozburun Mahallesindeki fabrikaların bulunduğu bölgede saat 16.00 sıralarında anız yangını başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Alevler, Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesindeki fabrikalara kadar dayandı. Alevler bir tekstil fabrikasının bahçesine sıçrarken, çalışanlar da tekstil ürünlerini kurtarmaya çalıştı. İşçiler hortumla su sıkıp, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan ise arazözler ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yaklaşık 50 aracıyla müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, fabrika sahipleri ve işçiler de alevler sıçraması ihtimali üzerine bina çevrelerinde yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla bekledi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 19.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.Öte yandan, alevlerin bir fabrikaya dayanma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; alevlerin birden rüzgarın etkisiyle fabrikaya gelmesi, büyümesi ve işçilerin kaçma anları yer aldı.


Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Burak Özçivit Çağla Altunkaya
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 20:18:30. #1.15#

title