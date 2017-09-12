Anız Yangını Drone ile Tespit Edildi, İtfaiye Ekipleri Söndürdü
Anız Yangını Drone ile Tespit Edildi, İtfaiye Ekipleri Söndürdü Adana'da "Yumurtalık Kiteboard Festivali" için havalanan drone operatörü tarafından fark edilen anız yangını daha fazla büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldüADANA - Adana'da "Yumurtalık Kiteboard Festivali" için havalanan drone...
Anız Yangını Drone ile Tespit Edildi, İtfaiye Ekipleri Söndürdü
Adana'da "Yumurtalık Kiteboard Festivali" için havalanan drone operatörü tarafından fark edilen anız yangını daha fazla büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü
ADANA - Adana'da "Yumurtalık Kiteboard Festivali" için havalanan drone ile tespit edilen anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, olay, Yumurtalık ilçesinde bir tarlada meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi'nin ikincisini organize ettiği "Yumurtalık Kiteboard Festivali" için operatörü tarafından havalandırılan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait drone, festival alanına yakın bir noktadaki anız yangınını fark etti. Yangının söndürülmesi için, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Anız yangınının bulunduğu tarlaya gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken tarla sahibinin kim olduğunu öğrenip cezai işlem uygulanması için Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdi.