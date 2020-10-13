Anız yangını büyüdü, ev ve depo yandı
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Anız yangını büyüdü, ev ve depo yandı

13.10.2020 20:58 | Son Güncelleme: 13.10.2020 21:02
Anız yangını büyüdü, ev ve depo yandı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yakılan anız rüzgarın etkisiyle büyüdü.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yakılan anız rüzgarın etkisiyle büyüdü. 1 ev ve depo yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi'nde kontrolden çıkan anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler çevrede bulunan ev ve ahırlara doğru ilerledi. 1 ev, 1 depo ve traktörler zarar gördü. Yangını söndürülebilmek için çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.


Anız yangını büyüdü, ev ve depo yandı
Anız yangını büyüdü, ev ve depo yandı
Anız yangını büyüdü, ev ve depo yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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