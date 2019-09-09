Anız yangını bahçelere sıçradı

09.09.2019 14:18

Adıyaman-Samsat Karayolunda meydana gelen anız yangını civarda bulunan bahçelere sıçradı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Samsat Karayolu üzerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek civarda bulunan bahçelere de sıçradı. Yaşanılan olayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanılan olayda bir çok meyve ağacı zarar gördü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA