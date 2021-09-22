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Anız yangını ahır ve samanlıkları kül etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Anız yangını ahır ve samanlıkları kül etti 2 ahır ve 2 samanlığın alevlere teslim olduğu yangında hayvanlar itfaiye ekipleri kurtarırken tonlarca saman ve tütün kül oldu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anızda başlayan yangın köye sıçradı.

ADIYAMAN (İHA) - Anız yangını ahır ve samanlıkları kül etti

2 ahır ve 2 samanlığın alevlere teslim olduğu yangında hayvanlar itfaiye ekipleri kurtarırken tonlarca saman ve tütün kül oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anızda başlayan yangın köye sıçradı. Köyde bulunan 2 ahır ve 2 samanlığın alevlere teslim olduğu yangında, ahırlardaki hayvanlar itfaiye tarafından kurtarılırken, tonlarca saman ve tütün kül oldu.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Dut köyünde meydana geldi. Köyün dışında bulunan bir tarlada sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Anızda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle önce meyve bahçelerine sonra ise ahır ve samanlıkları kadar ilerledi.

Rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan yangına ilk olarak köylüler müdahale etti. İtfaiye ekiplerine bilgi verildi. Adıyaman merkez, Kahta ve Samsat ilçelerinden itfaiye ekipleri yangın yerine geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın bir süre sonra güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında 2 samanlık ve 2 ahır yandı. Yangında itfaiye ekipleri tarafından ahırda bulunan hayvanlar kurtarırken, tonlarca saman ve 1,5 ton tütün yandı.

Yangın yerine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ve yetkililer gelerek bilgi aldı.

Tamamen söndürülen yangın ile ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Anız yangını ahır ve samanlıkları kül etti

Anız yangını ahır ve samanlıkları kül etti

Anız yangını ahır ve samanlıkları kül etti

Anız yangını ahır ve samanlıkları kül etti

Anız yangını ahır ve samanlıkları kül etti
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