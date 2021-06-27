Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı
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Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı

Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da buğday hasadı yapılan tarladaki sapların yanması sonucu çıkan anız yangını, ağaçlık alan ve zeytin bahçesine sıçradı.

ADANA'da buğday hasadı yapılan tarladaki sapların yanması sonucu çıkan anız yangını, ağaçlık alan ve zeytin bahçesine sıçradı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. 

Saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde daha önce buğday hasadı yapılan tarladan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, önce ağaçlık alana ardından da çevredeki hasat yapılmış ancak buğday saplarının bulunduğu tarlalar ve zeytin bahçesine de sıçradı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü toplam 10 ekiple yangına müdahale etti. Yakındaki yerleşim bölgesine sıçramadan söndürülen yangında, 5 dönümlük zeytin bahçesi ile ağaçlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, polis de soruşturma başlattı.


Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı
Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı
Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı
Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı
Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı
Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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